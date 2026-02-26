Canlı
        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE | Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı canlı, şifresiz, kesintisiz izle ekranı! TRT 1 frekans ayarları

        Avrupa Ligi TRT 1 canlı izle: Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 frekans ayarları

        Nottingham Forest – Fenerbahçe maçına kısa bir süre kala, 11'ler belli oldu. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için avantajlı skoru alıp son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda maça sayılı saatler kala TRT 1 canlı izle ekranı futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 22:08 Güncelleme:
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. Zorlu mücadele öncesinde tur ihtimalleri ve maçın 11'leri gündemi meşgul etmeye başladı. Maçı televizyon ekranlarında takip edecek sporseverler, TRT 1 canlı izleme linkini araştırmaya başlandı. İşte detaylar...

        2

        NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI CANLI İZLE

        Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.

        Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.

        Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.

        Uzatmalarda toplam skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

        6

        İLK 11'LER

        Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca.

        Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Brown, Mert, Guendouzi, İsmail, Kante, Oğuz, Nene, Kerem, Cherif.

        7

        TRT 1 FREKANS AYARLARI

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        8

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08:45 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:10 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        20:45 Samsunspor - Shkendija | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

        23:00 Nott'm Forest - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

