TRT 1 ŞİFRE SORUNU VE ÇÖZÜMÜ

UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Liverpool maçı gibi önemli karşılaşmalar öncesinde TRT 1’in zaman zaman şifreli yayına geçmesi, izleyicilerde şaşkınlık yaratabiliyor. Bu tür durumlarda, TKGS sistemi üzerinden güncelleme yapılması yayının devam etmesini sağlayabiliyor. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, televizyonun menü ayarlarına girerek “TP Ekle” seçeneği üzerinden güncel TRT 1 frekans bilgilerini manuel olarak girmek, yayına erişim konusunda alternatif bir adım olarak öne çıkıyor.

TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

UYDU: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC: ¾

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900