TRT 1 frekans ayarları: TRT1 HD - TRT Tabii sinyal yok sorunu nasıl çözülür?
Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç öncesinde bazı izleyiciler, televizyonlarında zaman zaman karşılaşılabilen "şifreli yayın" ya da "sinyal yok" uyarılarıyla ilgili çözüm yollarını araştırmaya başladı. Özellikle uydu üzerinden yayın izleyen kullanıcılar, TRT 1 HD frekans bilgileri ve kanal ayarlarını kontrol ederek yayınları sorunsuz izlemek istiyor. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ile frekans bilgileri...
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken, Galatasaray ile Liverpool FC arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde izleyiciler yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele TRT 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT 1 HD frekans ayarları, olası “şifreli kanal” uyarıları ve sinyal sorunlarına karşı yapılabilecek işlemleri merak ediyor. TRT 1 canlı yayın frekans bilgileri ve Tabii platformu üzerinden izleme seçeneklerine ilişkin detaylar haberimizde...
TRT 1 ŞİFRE SORUNU VE ÇÖZÜMÜ
UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Liverpool maçı gibi önemli karşılaşmalar öncesinde TRT 1’in zaman zaman şifreli yayına geçmesi, izleyicilerde şaşkınlık yaratabiliyor. Bu tür durumlarda, TKGS sistemi üzerinden güncelleme yapılması yayının devam etmesini sağlayabiliyor. Eğer bu yöntem işe yaramazsa, televizyonun menü ayarlarına girerek “TP Ekle” seçeneği üzerinden güncel TRT 1 frekans bilgilerini manuel olarak girmek, yayına erişim konusunda alternatif bir adım olarak öne çıkıyor.
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler. Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak aşağıda bulunan link üzerinden izleyebilirsiniz.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.45 Ramazan Sevinci
19.25 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.45 Gönül Dağı
02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.30 Sahur Bereketi
06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif