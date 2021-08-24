Türkiye Hollanda kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte büyük bir merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 17.30'da oynanacak. Türkiye - Hollanda voleybol maçı TRT Spor Yıldız ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI 2021 MİLLİ TAKIM KADROSU

Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.



Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

TRTSPOR CANLI YAYIN