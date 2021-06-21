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TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 21 Haziran TRT Spor yayın akışında neler var?

TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri merakla takip ediliyor. TRT Spor ekranlarında her gün EURO 2020 grup maçları futbolseverler ile buluşuyor. İşte 21 Haziran TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri - 21 Haziran TRT Spor yayın akışında neler var?

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 21 HAZİRAN 2021

  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 18:55 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " UKRAYNA - AVUSTURYA " (Canlı)
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 21:55 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " RUSYA - DANİMARKA " (Canlı)
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FİNLANDİYA - BELÇİKA "
  • 03:40 Kupa Gecesi

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

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