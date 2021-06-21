TRT Spor yayın akışı sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak EURO 2020 grup maçları için geri sayım başladı. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 21 HAZİRAN 2021
- 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 09:50 Takvim Yaprakları
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Spor Kitaplığı
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:30 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
- 13:50 Takvim Yaprakları
- 13:55 Hava Durumu
- 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
- 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
- 17:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 18:55 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " UKRAYNA - AVUSTURYA " (Canlı)
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " RUSYA - DANİMARKA " (Canlı)
- 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
- 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FİNLANDİYA - BELÇİKA "
- 03:40 Kupa Gecesi
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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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