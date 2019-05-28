TRT Spor yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Sakaryaspor - Fatih Karagümrük TFF 2.Lig Play-Off Final maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR TV YAYIN AKIŞI 28 MAYIS 2019 SALI
11:00 Spor Manşet
12:10 Olimpiyat Yıldızları
12:25 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Özetler
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Transfer Günlüğü
14:15 Süper Lig Panorama
14:30 TBMM-TV
14:30 Gündem Futbol Özel
15:45 Spor Atlası
16:00 Şenol Güneş İle Özel
16:45 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Akşamı
18:50 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Grup Karş. "Portekiz - Arjantin"
19:45 Süper Lig Özetler
20:00 FIFA U 20 Dünya Kupası Polonya 2019 Grup Karş. "Portekiz - Arjantin"
20:50 Maça Doğru
21:25 TFF 2.Lig Play-Off Final Karş.''Sakaryaspor-Fatih Karagümrük''
22:15 Devre Arası
22:30 TFF 2.Lig Play-Off Final Karş.''Sakaryaspor-Fatih Karagümrük''
23:30 Kupa Töreni
23:45 Transfer Gündemi
01:50 Spor Art
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR
HDUydu: TürksatFrekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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