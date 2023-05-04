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TRT Tabii nedir ve ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

TRT, uluslararası dijital medya platformu Tabii'yi kullanıcılarına beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün tanıtımı yapılan platformun yayına başlama tarihi belli oldu. İşte, TRT Tabii'nin ne zaman çıkacağı, ücretsiz olup olmadığı ve resmi içerikleri ile ilgili bilgiler...

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  • TRT Tabii nedir ve ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak olan TRT Tabii'nin tanıtımı yapıldı. Yayın hayatına başlamak için artık geri sayım geçilen Tabii ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, Tabii'nin içerikleri, yayına başlama tarihi ve ücretli olup olmadığına dair detaylar...
  • TRT Tabii nedir ve ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TRT TABİİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

    TRT'nin dijital medya platformu Tabii, 7 Mayıs'ta yayın hayatına başlayacak.

    TABİİ'YE ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TRT Tabii nedir ve ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TRT TABİİ ÜYELİĞİ ÜCRETLİ Mİ?

    TRT'nin uluslararası pazarda da yer alacak platformu Tabii, ilk etapta Türkiye'deki kullanıcılara ücretsiz olacak.

    Tabii'nin 2023'ün sonlarına doğru ise ücretli yayına geçmesi bekleniyor.
  • TRT Tabii nedir ve ne zaman çıkacak? TRT Tabii ücretsiz mi, üyelik ücreti var mı ve ne kadar?

    TABİİ'DE NELER VAR?

    Tabii'de 19 benzersiz hikaye daha yer alıyor. Bu yapımlar şu şekilde:

    #Adalet, Akif, Aşkımız Yeter, Dayton, Hay Sultan, Kızılelma Bir Fetih Öyküsü, Koyu Beyaz, Küçük Dahi İbn-i Sina, Modern Doğu Masalları, Organizasyon Bizim İşimiz, Son Gün, Yangın Günleri Independenta, Yardımcı Oyuncu, Üniversdeli, Eyvah Ramazan Bey, Bılt More Oteli Cinayeti, Metamorfoz, Serhat, Şanzelize Düğün Salonu, Şebeke, Derin Mor, Kapı, Mahsusa, Yeşil Deniz Milenyum, Bozkır Arslanı Celaleddin.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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