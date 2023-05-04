Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak olan TRT Tabii'nin tanıtımı yapıldı. Yayın hayatına başlamak için artık geri sayım geçilen Tabii ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri derledik. İşte, Tabii'nin içerikleri, yayına başlama tarihi ve ücretli olup olmadığına dair detaylar...