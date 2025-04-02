Trump 2 Nisan’da ABD ve dünyayı sarsabilir mi?

Trump ne yapmak istiyor?

Hedef net: ABD’de üretimi yeniden canlandırmak ve sanayiyi ülke içine çekmek. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amerikan ürünlerini ülkede üreten şirketlere düşük vergi, ucuz enerji ve kolay regülasyon vaat ediyor. Ancak bu teorik planın pratiğe yansımasının bedeli oldukça ağır olabilir.

Küresel kriz dalgası yaklaşıyor mu?

İlk çarpan etkisi, dünya borsalarında yaşanacak. Özellikle Çin ve Avrupa zaten ekonomik kırılganlıklar yaşıyor. Çin üretim fazlası ve deflasyonla boğuşurken, Almanya dahil Avrupa’da sanayi yavaşlamış durumda. Yeni tarifeler, bu kırılgan zeminde bir sarsıntı yaratabilir.

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Karşılıklı misilleme vergileri ise, ABD’yi de ekonomik durgunluğa itebilir. ABD’nin dış ticaret açığı nedeniyle ithalatın kısa sürede yerli üretimle ikame edilmesi imkânsız. Bu da ithal malların fiyatını artırır ve enflasyonun fitilini ateşler.

Amerikan tüketicisi ve bankacılık sistemi tehlikede

Enflasyon yükselirse, tüketici harcamaları daralır. 2023 baharında yaşanan bankacılık krizine benzer bir süreç yeniden başlayabilir. Tasarruflar borsadan çekilip altın ve dayanıklı mallara yönelirse, bu durum hem enflasyonu körükler hem de finansal istikrarsızlığı tetikler.

Trump’ın göçmen karşıtı politikaları, sanayi üretimini artırmak isteyen bir ekonomi için büyük bir işgücü açığı yaratır. Kalifiye işçi sıkıntısı, üretim maliyetlerini artırır, bu da tekrar enflasyonu tırmandırır. Doların değeri ve ABD’nin borç sorunu Artan enflasyon, doların euro ve yuan karşısında değer kaybetmesine neden olur. Bu da ithalatı daha pahalı hale getirir. Öte yandan, Trump’ın uygulamaya soktuğu vergi indirimleriyle birleşen bu süreç, bütçe açığını daha da büyütecektir. REKLAM Çözüm için Fed’e faiz indirimi ve yeni bir parasal genişleme çağrısı yapılması muhtemel. Ancak bu da enflasyonu daha fazla artırır ve doları zayıflatır. Trump ne kadar hazırlıklı? Trump’ın bu adımı, bilinçli olarak enflasyon yaratmak ve borçları eritmek amacını taşıyor olabilir. Ancak borçların karşı tarafı halkın birikimi ve özel sektörün sermayesidir. Yani bu yöntem, halkı fakirleştirerek devlet borcunu azaltmak anlamına gelir.