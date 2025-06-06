Trump, ABD ve Çin'in gelecek hafta Londrada ticaret anlaşmasını görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Trump ve Şi, tarife restleşmesiyle tırmanan gerilimin ardından dün ilk kez görüşmüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez telefonda görüşmüştü.

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Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurgulamıştı.

Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, "Heyetlerimiz kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya gelecek. Bizi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek." ifadelerini kullanmıştı.