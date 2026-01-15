Trump, bazı çiplere tarife getirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnameyle yarı iletkenler, yarı iletken üretim ekipmanları ve bunların türev ürünlerinin ithalatına ilişkin ulusal güvenlik endişelerinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Nvidia H200 ve AMD MI325X gibi bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanacağı, ancak bunun ABD'nin teknoloji tedarik zincirinin kurulmasını ve yarı iletken türevlerinin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini desteklemek için ithal edilen çiplere uygulanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Trump'ın yakın gelecekte yarı iletkenler ve bunların türev ürünlerinin ithalatına daha geniş kapsamlı tarifeler uygulayabileceği ve daha önce duyurulduğu gibi yerli üretimi teşvik etmek amacıyla bir tarife telafi programı yürütebileceği kaydedildi.

Trump, Beyaz Saray'da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ BU ÇİPLERİN SATIŞINDAN YÜZDE 25 KAR ELDE EDECEĞİZ"

Yarı iletken şirketlerinin en yüksek seviyede olmayan çipleri satabileceğini söyleyen Trump, "Çin onları istiyor, diğerleri de istiyor ve biz bu çiplerin satışından yüzde 25 kar elde edeceğiz." diye konuştu.

Trump, şirketlerin çip satmalarına izin vereceklerini ancak ABD'nin satışın dolar değeri üzerinden yüzde 25 pay alacağını kaydetti.