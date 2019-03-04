Amerikan Muhafazakarlar Birliği'nin toplantısında konuşan Trump "Beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar" dedi.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Seçilememişlerin hazırladığı bir raporu bekliyoruz" sözleriyle muhafazakarlardan alkış aldı.

Mueller nihai raporunu yakında açıklayacak.

ABD Başkanı Trump, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions, eski FBI Başkanı James Comey, Demokrat Parti ve Kuzey Kore politikalarına muhalefet eden isimleri de hedef alarak, "Ne yazık ki yanlış insanları çeşitli görevlere getirip, orada olmamaları gerekirken uzun yıllar tutuyorlar. Sonra da bir anda seni saçmalıklarla ortadan kaldırmaya kalkışıyorlar, tamam mı?" diye konuşan Trump'ın göçmen karşıtı ifadeleri de dikkat çekti.

ABD'deki göçmenlerin "ülkelerini sevmesi gerektiğini" söyleyen Trump, "Kongre'de ülkemizden nefret eden insanlar var. Biliyor musunuz? Teker teker isimlerini sayabilirim " dedi.

Kasım ayında görevden aldığı Jeff Sessions'ın aksanını da taklit eden Trump, Sessions için de "Zayıf, etkisiz, ne yaptığını bilmeyen biriydi" nitelemesini yaptı.