Trump, Çin'e yönelik yüksek tarifeleri 90 gün daha erteledi

Söz konusu kararname, ABD ve Çin'in, mayıs ayında, karşılıklı olarak yükselttikleri tarifeleri düşürme kararında belirlenen 90 günlük sürenin dolmasına saatler kala geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Çin'e yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınmasına devam edilmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının sonlandırılması, Amerikan ihracatına pazar erişiminin genişletilmesi ve ulusal güvenlik ile ekonomik konularda ABD ile uyum sağlanması konularında devam eden ve verimli görüşmeleri kolaylaştırmak için gerekli olduğu vurgulandı.

Kararnameyle Çin'den ithal edilen mallara yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınma süresi 10 Kasım'a kadar uzatıldı.

ABD Başkanı Trump da Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'e yönelik tarifelerin askıya alınma uygulamasını 90 gün daha uzatacak bir kararnameyi imzaladım. Anlaşmanın diğer tüm unsurları aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ VE MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.