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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı: Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak - İş-Yaşam Haberleri

        Trump Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı: Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak

        ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a, "Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:55
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        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

        Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

        İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak" ifadelerini kullandı.

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