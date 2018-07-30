Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, bu defa kendisini vurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, savaşın son mağduru Coca-Cola'nın fiyatlarını artıracağını duyurması, günde en az 12 diyet kola içen Başkan'ın cebini delecek. Şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere çelik için yüzde 25, alüminyum içinse yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararının, kutu kolaların üretim maliyetlerini artırdığı vurgulandı.

FİYATLAR MARKETTEN MARKETE DEĞİŞECEK

Coca-Cola CEO'su James Quincey, fiyatlara yapacakları zammın 'rahatsız edici' fakat 'gerekli' olduğunu belirterek, "Müşterilerimizin, artan aliminyum ve çelik fiyatları sebebiyle, şişeleme sistemimiz ve lojistiğin yanı sıra diğer girdi maliyetlerimizin de arttığını anlayacağını umsak bile, fiyat artışından bahsetmek bizim için her zaman zor olmuştur" dedi. Coca-Cola yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilk etapta Amerika'da yaşanacak fiyat artışları satıcıdan satıcıya ve satış kanallarına göre değişecek. Bu da demek oluyor ki, müşteriye yansıyan fiyatlar her markette farklılık gösterebilecek.

Alüminyum ve çeliğe vergilerin getirildiği mart ayında bir açıklama yapan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tüketicilerin söz konusu kararlardan etkilenmeyeceğini savunmuştu.

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