ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies i çin muafiyet süresinin uzatılıp

uzatılmayacağını değerlendirmesine rağmen, ABD'nin Huawei ile iş yapmasını istemediğini belirtti. Ajanslarda ve dış basında cuma günü yer alan haberlere göre Huawei'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyetin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uzatılması bekleniyordu.

'BASIN KONUYU FARKLI ELE ALIYOR'

Ancak Trump, dün New Jersey'de makam uçağına binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik nedenleriyle

Huawei ile iş yapmak istemediğini söyledi. Trump, "Şu anda iş yapmayacağız gibi görünüyor. Hiç iş yapmak istemiyorum çünkü bu bir ulusal güvenlik tehdidi ve basının konuyu bundan biraz daha farklı bir şekilde ele aldığına inanıyorum" dedi.

İYİ NİYET GÖSTERGESİ

Trump, Huawei'nin faaliyet alanlarından küçük kapsamlı bazılarının kapsamlı bir yasaktan muaf tutulacağını, ancak bunun

"çok karmaşık" olacağını söyledi. Trump yönetimin "geçici genel lisansı" uzatıp uzatamayacağını söylemedi.

Aynı gün Trump'tan önce açıklamada bulunan ABD Ulusal Ekonomik Konsey direktörü Larry Kudlow, Çin ile daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin yapıldığı bir ortamda "iyi niyet" göstergesi olarak Ticaret Bakanlığı'nın Huawei'ye tanıdığı lisans süresini üç ay uzatacağını söylemişti.