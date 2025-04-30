Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı: Ondan çok daha fazla şey biliyorum

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, enflasyondaki düşüşe işaret etti.

Trump, enflasyonun ve tahvil faizlerinin "işini çok da iyi yapmayan bir Fed çalışanına" rağmen düştüğünü belirtti.

Ancak Fed'e karşı çok nazik ve saygılı olmak istediğini ifade eden Trump, "Onu eleştirmemeniz gerekiyor, kendi işini yapmasına izin vermelisiniz ama ben faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla şey biliyorum." diye konuştu.

Trump, Çin'e uygulanan tarifelere ilişkin ise "Dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığını sona erdiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bunun Çin ile iyi geçinmeyecekleri anlamına gelmediğini vurgulayan Trump, "Şu anda gümrük vergisi yüzde 145 seviyesinde, yani aslında 0 ile arasında büyük bir fark var ama bence bu iş çözülecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve yapacağız ama bu adil bir anlaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca enflasyonu bitireceklerini, ücretleri artıracaklarını ve dünya tarihinin en büyük ekonomisini sunacaklarını bildirdi.