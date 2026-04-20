TSB'nin yeni yönetimi Davut Menteş'i ziyaret etti

Türkiye Sigorta Birliği’nin yeni Yönetim Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş’i makamında ziyaret etti.

TSB Başkanı Ahmet Yaşar liderliğinde gerçekleşen ziyarete; Başkan Yardımcıları Fahri Uğur, Aynhan Sincek, Yönetim Kurulu Üyeleri Neslihan Necipoğlu ve Serkan Uğraş Kaygalak ile TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, sigorta sektörünün sürdürülebilir büyümesi, sektördeki güncel gelişmeler ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımlar ve sektörün stratejik öncelikleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

TSB'den yapılan açıklamada "Türkiye sigorta sektörünün daha güçlü, yenilikçi ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması adına gerçekleştirilen bu tür temasların büyük önem taşıdığına inanıyor; nazik ev sahiplikleri için Sayın Davut Menteş’e ve ekibine teşekkür ediyoruz" denildi.