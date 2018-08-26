ABD ile F-35 krizi sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) hava gücüne takviye yapmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, CH-47 Chinook ağır nakliye helikopterinin 7’incisinin TSK’ya teslim edildiğini duyurdu. Boeing’le 2011 yılında 11 adet CH-47 helikopteri alınması konusunda anlaşma yapıldı. Helikopterlerden 6’sı 2016’da teslim edildi. 5 helikopterden oluşan ikinci parti teslimatın ilk helikopteri dün TSK envanterine alınarak, Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine verildi.

ÇOKLU GÖREV HELİKOPTERİ

İki rotorlu CH-47’lerde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Menzili, dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye kadar çıkabilen helikopter, sıfır görüş şartlarında bile emniyetli bir şekilde uçabiliyor. Yaklaşık 10 ton yük taşıyabilen CH-47 Chinook, savaş operasyonları ile sivil ve insani yardım amaçlı görevlerde kullanılıyor. Helikopter, birliklerin ağır silah, mühimmat, yakıt ve malzemelerini taşıyabiliyor.

PENTAGON’UN RAPORU İÇİN SON TARİH 13 KASIM

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Rusya ile S 400 anlaşması yapmasını ve rahip Brunson’ın tutukluluğunu öne sürerek, başta F-35’ler olmak üzere bazı savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatını sınırlayan Savunma Bakanlığı bütçesi yasasını onaylamıştı. Yasanın Türkiye ile ilgili bölümünde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in 90 gün içinde Kongre’ye Türkiye ile ilgili bir rapor sunması öngörülüyor. Pentagon’un Türkiye ile ilişkilere yönelik raporunu sunması için son tarih 13 Kasım 2018. Raporda Türkiye’nin Rusya’dan S 400 füze sistemi alması ve F-35 projesinden çıkarılmasının etkileri üzerine detaylı bir değerlendirmeye yer verilmesi bekleniyor. Kongre, raporun ardından F-35 teslimatının kalıcı olarak durdurulup durdurulmayacağına karar verecek.

“PROJEYE VE BÜTÇEYE ZARAR VERİR”



ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye’ye F-35’lerle ilgili sınırlama getirilmesi konusu Kongre’nin gündemine geldiğinde, bunun projeye, ortaklarına ve ABD bütçesine zarar vereceğini açıklamıştı. Mattis, Türkiye’nin projeden çıkarılmasının, maliyetleri artıracağını, arz-talep dengesine zarar vereceğini, teslimatları geciktireceğini, uçak üretimini durdurabileceğini ifade etmişti.

KRİTİK BAZI PARÇALARI TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR



ABD’nin yeni nesil savaş uçağı F-35’ler yaklaşık 400 milyar dolarlık bir proje. ABD kamuoyunda bu astronomik rakama karşı ciddi bir baskı olduğu konuşuluyor. Türkiye, 2002 yılından bu yana projenin 9 ana ortağından biri. Daha sonra eklenen 3 ülkeyle projenin ortak sayısı 12’ye çıktı. Türkiye, 12 milyar dolar karşılığı alacağa 100 F-35’in haricinde, projenin üretim aşamasına verdiği destekle de öne çıkıyor.

Son yıllarda hızla gelişen Türk savunma sanayi şirketleri, projede önemli görevler üstleniyor. TUSAŞ/TAI, ASELSAN, ROKETSAN’ın da aralarında bulunduğu 10 dev, F-35’ler için parça üretiyor, elektronik sistem geliştiriyor. Bazı kritik parçaların üretimi ise sadece Türk firmalar tarafından yapılıyor. Uçağın orta gövdesi, ABD dışında sadece TAI tarafından üretiliyor.

Türkiye’nin projeden çıkarılması, programın diğer ortaklarına yapılacak teslimatlarda ciddi aksamalara neden olacak. Mattis, Türkiye’nin olmadığı bir programda, teslimatların 18-24 ay arasında gecikme yaşayabileceğini ifade etmişti.

“TÜRKİYE EN ÖNEMLİ ORTAK”



Öte yandan F-35’lerin ana yüklenicisi Lockheed Martin firması da çok iyi tanığı Türkiye’nin programdan çıkarılmasına sıcak bakmıyor. Türkiye, F-16 programında da aynı firmayla çalıştı ve çok iyi bir referansa sahip. Firma yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklama, Türkiye’nin, F-35 projesinin en önemli teknik ve sanayi ortağı olduğunu ifade etti.

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