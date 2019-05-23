Türkiye Taş Kömürü TTK kura çekimi ne zaman yapılacak? TTK kura çekimi saat kaçta yapılacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TTK Zonguldak'a 350 kişi, Bartın'a 100 kişi ve Karabük'e ise 50 pano-ayak işçisi alımı yapacağını duyurmuş ve iş başvuru ilanını açmıştı. Binlerce kişinin başvuruda bulunmasının ardından gözler kura çekiminin yapılacağı tarih oldu.

TTK 500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE 2019

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.