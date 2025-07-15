TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün 16 Temmuz

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğayla iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor.

Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğa ile iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor. Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

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TÜBİTAK Fen Lisesi’nde öğrenciler;

● Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini tüm sınıf seviyelerinde haftada 4’er saat laboratuvar ortamında uygulamalı olarak işliyor,

● Yaptıkları deneyleri bilimsel raporlarla değerlendirerek öğrenme süreçlerini derinleştiriyor,

● Yurt içi ve yurt dışı yaz/kış okulları ile bilimsel etkinliklere katılma imkânı elde ediyor,