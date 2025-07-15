Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün 16 Temmuz

        TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son gün 16 Temmuz

        TÜBİTAK Fen Lisesi, bilim ve teknoloji alanında ülkemizin lider bireylerini yetiştirmek amacıyla öğrenci kabulüne devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yüzde 1'lik dilimde yer alan başarılı öğrenciler için önemli bir fırsat sunan okulun başvuru süreci, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜBİTAK Fen Lisesi başvurularında son güne dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğayla iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor.

        Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

        TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğa ile iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüsüyle TÜBİTAK Fen Lisesi; öğrencilere yüksek nitelikli, uygulamalı ve araştırma odaklı bir eğitim ortamı sunuyor. Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek çok sayıda ayrıcalıklı imkâna erişebiliyor.

        REKLAM

        TÜBİTAK Fen Lisesi’nde öğrenciler;

        ● Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini tüm sınıf seviyelerinde haftada 4’er saat laboratuvar ortamında uygulamalı olarak işliyor,

        ● Yaptıkları deneyleri bilimsel raporlarla değerlendirerek öğrenme süreçlerini derinleştiriyor,

        ● Yurt içi ve yurt dışı yaz/kış okulları ile bilimsel etkinliklere katılma imkânı elde ediyor,

        ● Eğitim materyali (dizüstü bilgisayar, yardımcı kitap, okul kıyafeti vb.) desteğinden yararlanıyor,

        ● TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri bünyesindeki laboratuvarlarda araştırma ve gözlem yapma şansı buluyor,

        ● Hazırlık sınıfından itibaren aylık burs ve kariyerlerine yön verecek mentorluk desteği alıyor.

        Alanında uzman öğretmenler ve akademik danışmanlık desteği ile yürütülen eğitim programı, öğrencilerin üniversite öncesi bilimsel altyapılarını güçlendirmenin yanı sıra, onları ulusal ve uluslararası ölçekte geleceğin araştırmacıları ve teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesi; bilim temelli bir gelecek hedefleyen öğrencileri, Merkezi Yetenek Sınavı aracılığıyla bu ayrıcalıklı eğitim ortamına davet ediyor.

        Son başvuru tarihi: 16 Temmuz 2025Sınav tarihi: 19 Temmuz 2025, saat 10.00

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Napoli'den Galatasaray'a bir kez daha ret!
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!