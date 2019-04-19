TÜBİTAK yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TÜBİTAK personel alımı başvuruları, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek. bu sayfada TÜBİTAK'ın diğer tüm iş ilanlarına başvurmak da mümkün. TÜBİTAK personle alımı başvuru ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız...
TÜBİTAK İŞ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
TÜBİTAK HAKKINDA
TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde, TÜBİTAK hakkında şu ifadelere yer veriliyor:
"Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir."
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