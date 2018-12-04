Takvim'in haberine göre; Beşiktaş karşısında da mağlup olarak kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray'da tablo çok kötü... Son 9 resmi maçta sadece 1 kez kazanan, bu karşılaşmalarda 7 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar, 'kolay lokma' olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi grubunda da büyük hüsran yaşadı. Cim Bom zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.

TUDOR 5 PUAN FAZLA TOPLADI

Yaşanan kötü gidişin ardından akıllara Igor Tudor geldi... Geçen sezon zirvenin 1 puan gerisindeyken gönderilen Hırvat hoca 14 haftada 29 puan almıştı. Terimli Galatasaray ise 14 maçta 25 puan toplayabildi.

YİNE AYNI YENİLGİLERİ ALDI

Tudor'un çalıştırdığı Cim Bom geçen sezon da aynı bu sezon gibi Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatya deplasmanlarında kaybetmiş, sahasında Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

HEDEF EN AZ HASARI ALMAK!

İlk yarıda kalan 3 haftada Rize, Başakşehir ve Sivas ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef devre arasına en az hasarla girmek... Ancak ortaya konan tablo camiada kimseye heyecan vermiyor.

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