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Tuğba Coşkun, Seren Serengil’den korunma talep etti, mahkeme reddetti

Bir televizyon programında, "Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil’i sevmediğini" söyleyen Seren Serengil hakkında Coşkun, mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Coşkun’un talebini, küçük düşürücü söz ve davranışlar bulunmaması gerekçesiyle reddetti

Tuğba Coşkun, Seren Serengil’den korunma talep etti, mahkeme reddetti - Magazin haberleri
Mahkeme o talebi reddetti
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İHA

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, bir televizyon programında kendisi hakkında konuşan sunucu Seren Serengil’den korunma talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukat Seçil Turgut tarafından sunulan dilekçede, Serengil’in 25 Ağustos’ta yayınlanan bir programda Mehmet Ali Erbil’e, Tuğba Coşkun’u kastederek, ‘Tuğba’yı hep şey gördüm, nedense seni çok sevmemiş gibi’, ‘Onun seni hiç sevdiğini düşünmüyorum’, ‘Seni sevmedi gibi geliyor’ şeklinde söylemlerde bulunduğu anlatıldı.

Dilekçede, “Tuğba Coşkun’un eski eşi Mehmet Ali Erbil ile birlikteliğinden şu an 15 yaşında Ali Sadi adlı bir çocukları bulunmaktadır. Mehmet Ali Erbil ile evliliğinin bitmesinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen, Seren Serengil’in televizyon ekranlarında Tuğba Coşkun hakkında ‘çocuğunun babasını sevmediği’ algısı oluşturan söylemleri ısrarla tekrar etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ali Sadi ve Tuğba Coşkun
Ali Sadi ve Tuğba Coşkun

"PSİKOLOJİK OLARAK ZARAR GÖRMESİNE SEBEP OLDU"

Seren Serengil’in söylemlerinin aile kurumunun kutsallığı ve özel hayatın gizliliğiyle bağdaşmadığının belirtildiği dilekçede, “Seren Serengil daha önce de Tuğba Coşkun hakkında bu tür ithamlarda bulunmuştur. Serengil’in bu haksız ve mesnetsiz yorumları çocuğun yanı sıra Tuğba Coşkun’un da psikolojik olarak zarar görmesine sebep olmuştur. Davalının bu saldırısının tekrarlanma ihtimaline karşı mahkemenizden tedbir talebi verilmesini istiyoruz” denildi.

ÜST MAHKEME BAŞVURUYU REDDETTİ

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, tarafların tanınmış kişiler olması, akrabalık bağının bulunmaması, Serengil’in yayın yoluyla aşağılayıcı, küçük düşürücü, onur ve itibar zedeleyici söz ile davranışlarda bulunmaması ve ısrarlı takibin olmaması gerekçeleriyle korunma talebini reddetti. Coşkun, korunma talebinin reddine karşın bir üst mahkemeye itiraz etti ancak üst mahkeme, kararın yasaya uygun olması nedeniyle başvuruyu reddetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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