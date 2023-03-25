Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile Ortaköy'deydi. Tuğçe Tayfur, evlilik ve sahneleri bırakmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile Ortaköy'de görüntülendi. Tayfur, gazetecilerin evlilikle ilgili sorularına, "Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah’ın izniyle her şey yolunda" dedi.
  • Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri

    Tayfur, "18 yaşımdan beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manüplasyona uğradım ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gururum babamın şarkılarını söylemek oldu ama artık sahne almak istemiyorum. Bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım? Benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışının bekliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri

    Tuğçe Tayfur ayrıca, "Hiç kimsenin isteklerine göre karar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik. Çok uzun süredir de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı. Onların bitmesini bekliyordum. Yılbaşıyla birlikte de bitti sahneler. Ocak ayı ile birlikte gelen teklifleri geri çevirmeye başladım. Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyatıyla ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkcası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum. Herkesin kendi yaşam şekli, tarzı kötü bir şey yoktur illaki ama bu zamana kadar da sonuçta o işten ekmek kazandım bir şey söyleyemem... Atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık. Bizim camiamızda bir katakulli var, ben artık kaldıramıyorum. Bu saatten sonra ne yapacağım bana da sürpriz olacak. Ben camia ile ilgili her şeyi komple kapatmak istiyorum. Çalışmaya alışmış bir insan olarak çalışırım mutlaka ama daha uygun, kafama daha yatan işler yaparak sanırım..." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri

    Tuğçe Tayfur, giyim tarzının tesettür olarak değerlendirilmesin yanlış olduğunu belirterek bir geçiş döneminde olduğunu, dini daha iyi öğrenmeye çalıştığını da  dile getirdi.
  • Tuğçe Tayfur: Geçiş sürecindeyim - Magazin haberleri

    Ferdi Tayfur'un kızı 18 Mart 1988'de dünyaya gelmişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.