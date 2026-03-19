Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın barıştı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında hayatını birleştirdiği Muhammet Aydın ile geçtiğimiz aylarda ciddi bir kriz yaşamıştı. Aydın'ın kendisini aldattığını öne süren Tayfur, boşanma davası açmış ve çiftin Nişantaşı sokaklarındaki tartışması uzun süre konuşulmuştu.

Yaşanan tüm gerilimin ardından çift, yeniden bir araya geldi. Muhammet Aydın, eşinin doğum gününe özel romantik bir paylaşım yaparak barıştıklarını gözler önüne serdi.

REKLAM

"SANA AİT OLMAYI SEÇTİM"

Aydın paylaşımında, "Seninle ilgili ne varsa; bir gülüşün, bir bakışın, bir sesin... Hepsi kalbimde ayrı bir yer edindi. Ben seni sadece sevmedim, sana ait olmayı seçtim. Çünkü bazı insanlar sadece sevilmez; insan onların içinde yaşamaya başlar. İyi ki benimle, iyi ki bizimlesin, iyi ki kızlarımın annesisin" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Tayfur da eşinin bu paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

Öte yandan Tayfur, kısa süre önce eşine yönelik olarak, "Nereye gitsem peşimden koşmayı bırak. Ayaklarıma kapanan sensin. Susuyorsam kızlarım için susuyorum; onları koruyabilecek tek kişi benim. Bendeki güzellik Allah vergisi, maşallah deyin" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur'un Muhammet Aydın ile olan evliliği, babası Ferdi Tayfur ile arasının açılmasına neden olmuş; merhum sanatçı kızının nikah törenine katılmamıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009 yılında evlendiği ilk eşi Tolga Ertuğrul'dan 2010'da ayrılmış, 2012'de nikah masasına oturduğu Taner Şafak ile olan evliliğini ise 2019'da noktalamıştı. İkilinin bu birliktelikten Taner Efe adında bir oğlu dünyaya gelmişti. 14 Ağustos 2023'te Muhammet Aydın ile hayatını birleştiren ve Tuğçe Lina ile Necla Hira adında iki kız çocuğu bulunuyor.