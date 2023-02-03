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Enflasyon sepeti güncellendi

TÜİK enflasyon hesabındaki ana grupların ağırlığını güncelledi. Buna göre konut fiyatlarındaki değişimin TÜFE hesabındaki ağırlığı yüzde 14.12'den yüzde 16.62'ye yükseltildi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16.80'den yüzde 15.08'e düşürüldü. Alkollü içecekler ve tütün fiyatlarının ağırlığı da yüzde 4.31'den yüzde 3.57'ye çekildi. Son güncellemeyle sepete ‘kadın tayt (Penye) girdi. Kakaolu toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömlek, plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti ve diğer kültürel faaliyetler sepetten çıkarıldı

TÜİK enflasyon sepetini güncellendi

TÜİK her yıl olduğu gibi enflasyon hesabındaki ana grup ağırlıklarında güncellemeye gitti.

Buna göre 2023 itibarıyla bir önceki yıla göre ağırlığı en çok artan ana grup konut fiyatları oldu. Konut fiyatlarındaki değişimin TÜFE hesabındaki ağırlığı yüzde 14.12'den yüzde 16.62'ye yükseltildi.

Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün fiyatlarının ağırlığı yüzde 4.31'den yüzde 3.57'ye, ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 16.80'den yüzde 15.08'e düşürüldü.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ana grup ağırlıkları (%):

Ana harcama grubu 2020 2021 2022 2023 22/23 değişim (puan)
Gıda ve alkolsüz içecekler 22,77 25,94 25,32 25,43 0,12
Alkollü içecekler ve tütün 6,06 4,88 4,31 3,57 -0,73
Giyim ve ayakkabı 6,96 5,87 6,42 6,41 -0,01
Konut 14,34 15,36 14,12 16,62 2,50
Ev eşyası 7,77 8,64 8,86 8,67 -0,19
Sağlık 2,80 3,25 3,24 3,53 0,30
Ulaştırma 15,62 15,49 16,80 15,08 -1,71
Haberleşme 3,80 4,64 3,78 3,30 -0,48
Eğlence ve kültür 3,26 3,01 3,06 3,25 0,19
Eğitim 2,58 2,28 2,03 1,67 -0,36
Lokanta ve oteller 8,67 5,91 7,11 7,82 0,71
Çeşitli mal ve hizmetler 5,37 4,73 4,96 4,64 -0,33

Bunun yanında lokanta ve oteller grubunun TÜFE'deki ağırlığı yüzde 7.11'den yüzde 7.82'ye, alkolsüz içecekler ve gıdanın ağırlığı da yüzde 25.32'den yüzde 25.43'e yükseltildi. Eğlence ve kültürün ağırlığı da yüzde 3.06'dan yüzde 3.25'e çıktı.

Ev eşyası grubunun ağırlığı yüzde 8.86'dan yüzde 8.67'ye çekilirken eğitimin ağırlığı da yüzde 2.03'ten yüzde 1.67'ye düştü.

KAPSANAN MADDE SAYISI DÜŞTÜ

2023 yılı itibarıyla ayrıca TÜFE hesabında kapsanan madde sayısı 409'dan 405'e indirildi. Kapsanan kira sayısı ise 4 bin 274'ten 5 bin 246'ya yükseltildi.

Son güncellemeyle sepete ‘kadın Tayt (Penye) girdi. Kakaolu Toz İçecek, Pamuklu Kumaş, Çocuk Gömlek, Plastik Mutfak Eşyaları, Hastane Yatak Ücreti ve Diğer Kültürel Faaliyetler sepetten çıkarıldı.

Daha önce TÜİK güncelleme sonrası maddelerin ağırlığını tek tek verirken bu sefer toplulaştırılmış bir biçimde 143 kalem olarak hesaplamadaki ağırlıkları paylaştı.

Tüketici fiyat endeksi kapsamıyla ilgili sayısal bilgiler:

Tüfe 2020 2021 2022 2023
Madde sayısı 418 415 409 404
Çeşit sayısı 897 901 904 895
İşyeri sayısı 28 019 27 980 27 261 27 411
Fiyat sayısı 553 064 550 632 560 392 564 710
Gözlem sayısı (*) 1 704 814 3 106 720 3 147 978
Kira sayısı 4 274 4 274 4 274 5 246

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