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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK MAYIS AYI ENFLASYONU: TÜİK Mayıs enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs enflasyon beklentisi

        TÜİK Mayıs ayı enflasyonu: Mayıs enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı! TÜİK'in açıklayacağı kritik rakamlar öncesi yatırımcılar ve vatandaşlar aynı soruya odaklandı: Enflasyon ne zaman, saat kaçta duyurulacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor! TÜİK’in açıklayacağı kritik oranlar öncesinde hem piyasalar hem de vatandaşlar aynı sorunun peşinde: Enflasyon hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? Beklenen veriye dair son gelişmeler ve ayrıntılar…

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        MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan resmi takvime göre; Mayıs ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Reel sektör ve finans dünyasından profesyonellerin yer aldığı toplam 72 katılımcıyla yapılan ankete göre, Mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon dikkat çekti.

        Bir önceki anket döneminde %1,82 olarak öngörülen Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde %1,89 seviyesine yükseldi.

        Yıl sonu enflasyon beklentisinde de artış gözlendi. Cari yıl sonu TÜFE tahmini %27,53’ten %28,94’e çıktı.

        Öte yandan yılın ilk dört ayına ait gerçekleşen enflasyon oranları ise şu şekilde kaydedildi:

        Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,43, Mart ayında %1,94 ve Nisan ayında %4,18.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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