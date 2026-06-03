MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ

Reel sektör ve finans dünyasından profesyonellerin yer aldığı toplam 72 katılımcıyla yapılan ankete göre, Mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyon dikkat çekti.

Bir önceki anket döneminde %1,82 olarak öngörülen Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde %1,89 seviyesine yükseldi.

Yıl sonu enflasyon beklentisinde de artış gözlendi. Cari yıl sonu TÜFE tahmini %27,53’ten %28,94’e çıktı.

Öte yandan yılın ilk dört ayına ait gerçekleşen enflasyon oranları ise şu şekilde kaydedildi:

Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,43, Mart ayında %1,94 ve Nisan ayında %4,18.