        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatında artış - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatında artış

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 35,55, aylık bazda ise yüzde 2,38 oranında arttı. Sanayi sektörleri arasında en yüksek yıllık artış yüzde 56,66 ile madencilik ve taş ocakçılığında kaydedildi.

        Giriş: 23.03.2026 - 11:05
        Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,53 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 28,9 yükseldi.

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,66, imalatta yüzde 35,2 artış görüldü.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 45,18, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 43,44, enerjide yüzde 14,12, sermaye mallarında yüzde 34,9 artış gerçekleşti.

        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,2, imalatta yüzde 2,36 artış olarak hesaplandı.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,5, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,13, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,81, enerjide yüzde 4,17, sermaye mallarında yüzde 1,69 artış kaydedildi.

        YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

        YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları
        Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
        2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62 15,34 1,95 -0,59 1,35 3,51 2,28
        2024 4,57 2,38 4,70 1,37 0,42 0,97 1,70 2,95 2,25 0,09 -0,86 0,91
        2025 2,01 2,05 4,06 4,41 2,40 3,42 3,03 1,32 2,01 0,9 1,02 1,88
        2026 4,06 2,38
        YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları
        Yıl/Ay Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,90
        2023 50,98 48,13 40,35 40,1 32,13 39,92 60,32 59,24 57,25 57,25 59,15 58,40
        2024 59,27 62,38 67,25 65,53 65,48 44,51 27,41 28,67 32,35 30,7 25,19 23,5
        2025 20,47 20,08 19,34 22,92 25,34 28,38 30,06 28,01 27,71 28,75 31,19 32,46
        2026 35,12 35,55
