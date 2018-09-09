yerli logo
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Tüketici derneğinden etiketlerde "yerli logo" önerisi

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için etiketlerde ayırt edici renk ya da logoların yer alması önerisinde bulundu

09.09.2018 - 11:41 | Güncelleme: AA

Yılmaz,  yaptığı açıklamada, tüketici kanunlarında etiketlerle ilgili düzenlemelerin yapıldığını belirterek, bulunması gerekli bilgilere etiketlerde yer verildiğini söyledi.

Etiketlerin daha da farkındalık yaratacak şekilde tüketicinin dikkatine sunulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin, bilinçli tüketicinin yerli ürünlere sahip çıkması gerekir. Bu anlamda tüketiciyi bir araştırmaya, okumaya zorlamadan doğrudan baktığında yerli ürünü hemen fark ettirecek etiket düzenlemesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yerli üretime daha çok ağırlık verilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yerli malı, memleket malıdır ama burada da bizim istediğimiz şey; kaliteli ve uygun fiyatlı standartlara uygun ürünlerdir. Bu ürünler üretildiği takdirde bizim de kendi ürünlerimize sahip çıkmamız gerekir. Bazen dış ülkelerle de çok farklı düzeyde ilişkilerimiz oluyor. Zaman zaman boykot çağrılarında bulunuluyor. Bilinçli bir tüketici olarak, bu tür durumlarda tüketici de tavrını gösterecek. O mallara karşı çok araştırmadan, soruşturmadan baktığında, yerli ve dışarıdan ithal mallar konusunda etiketlerde ayırt edici renklerin, logoların bulunmasında son derece yarar var."

"ÜRÜNLERDEKİ GDO VE ALKOL ORANLARI DA ETİKETLERDE BELİRTİLMELİDİR"

Tüketicilere seçme hakkı konusunda kolaylık sağlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu tercih hakkının ürün içerikleri için de geçerli olduğunu belirtti.

Yılmaz, insan sağılığı için zararlı bazı içeriklere işaret ederek, "Bunda da ister yerli isterse yabancı ürün olsun, tüketici bir ürünü alırken ürün 'GDO içeriyor mu?' bilmek ister. Nişasta bazlı şeker içerip içermediği ya da alkol düzeyine ilişkin bilgilerin etikette bulunması gerekir ki tüketici buna bakarak tercih hakkını kullansın. Ürünlerdeki GDO ve alkol oranları, standartların altında olsa bile tüketicilerin bilmesi açısından etiketlerde belirtilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKEMİZDE DE BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLMELİDİR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da etiket bilgilerinin tüketici açısından önemine dikkati çekti.

Ağaoğlu, tüketicilerin satın aldığı ürünün üretildiği yeri bilme hakkının bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, satın aldığı ürünün üretim yerini daha belirgin olarak görebilmelidir. Bizim ülkemizde de etiketlerde mutlaka böyle bir uygulamaya gidilmelidir. Önemli olan bir hususa da işaret etmek istiyorum ki yabancı sermayeye ait, hatta yabancı isimle satılan ürünler şayet yurt içinde üretilmişse o ürünlerde kendi insanımızın alın teri olduğunu gözeterek satın alma tercihimizi belirlemeliyiz. Montaj sanayi bile olsa (endüstriyel ürünler) ülkemizde üretilmişse, alın teri bizdendir."

Fiyat konusunda tüketicilerin zor durumda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Piyasalarda depodaki, raftaki mallara zam uygulandığını görüyoruz. Bunlar, gerekçe olarak da aynı malın eski fiyattan alınamayacağı ileri sürmektedirler. Bu durumda şirket işletme sermayesini tüketiciden sağlamış olur. Oysa yaptığı ticarette gerekli olan sermaye ihtiyacı artmıştır. Eski (stok) ürünleri eski fiyattan, yeni alacağı ürünleri yeni fiyattan satışa sunmalı, sermayesi yetersiz kalıyorsa sermaye arttırmalı veya kredi kullanmalıdır."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.