Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.209,44 %0,67
        DOLAR 40,9386 %0,02
        EURO 47,8404 %0,27
        GRAM ALTIN 4.393,74 %-0,30
        FAİZ 39,90 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 49,87 %-0,07
        BITCOIN 113.897,00 %-0,43
        GBP/TRY 55,0956 %-0,03
        EUR/USD 1,1658 %0,05
        BRENT 67,44 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 7.183,76 %-0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni ağustosta yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni ağustosta yükseldi

        Tüketici güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artışla 84,3 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 10:40 Güncelleme: 21.08.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveni ağustosta yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda 83,5 iken bu ay yüzde 0,9 artışla 84,3 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 2,6 artarak 68,2'den 70'e çıktı.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, temmuzda 84,6 iken bu ay yüzde 0,9 azalış kaydederek 83,8'e düştü.

        Geçen ay 79 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,7 düşüşle bu ay 78,4 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,3 iken bu ay yüzde 2,5 artışla 104,8'e çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        "Putin'le Türkiye'de görüşebilirim"
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı