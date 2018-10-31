Tülin Özen kimdir?
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Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli?

Tülin Özen, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterini canlandırıyor. Dizide hem başarısı hem de dikkat çekici yönleri ile merak edilenler arasında yer alıyor. Tülin Özen Aldırma Gönül, Aşk ve Gurur, Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok dizide rol aldı. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

31.10.2018 - 15:15 | Güncelleme:

Oyuncu Tülin Özen gerek yer aldığı projelerin kalitesi gerekse oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Tülin Özen Yapayalnız, Yarın Geçti gibi yine birçok kısa filmde de rol alarak başarısını sergilemiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli? İşte, Tülin Özen'in hayat hikayesi...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER ARZU KARAKTERİ

Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hayat hikayesiydi.

TÜLİN ÖZEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Sersemler Evi (oyun)
Güzel Şeyler Bizim Tarafta (oyun)
Dil Kuşu (tek kişilik)
Vahşet Tanrısı

TÜLİN ÖZEN'İN FİLMOGRAFİSİ

2003 Melek Oyunu    
2005 Meleğin Düşüşü    
2007 Yarın Geçti   Kısa film
Yumurta Sahaftaki Kadın  
2008 Süt Köylü kızı  
2008 Yapayalnız   Kısa film
Vicdan Songül  
2010 Bal Zehra  
2012 Yük Zeynep  
2013 Mavi Dalga    
Karnaval Demet  
2014 Gülümse    
Pek Yakında Arzu  
2015 Abluka Meral
2017 Kötü Çocuk    
Yıl Dizi Rolü Notlar
2004 En Son Babalar Duyar    
2004 Aynalar    
2005-2007 Beyaz Gelincik Meryemce  
2006 Rüya Gibi    
2008 Cennetin Çocukları Cennet  
2010 Kapalı Çarşı Seher  
2011 Üsküdar'a Giderken Ayşe  
2011 Bizim Yenge Zeyno  
2012 Yalan Dünya    
2013 Aldırma Gönül Gönül  
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Handan Sultan  
2017- Aşk ve Gurur    
2017-devam ediyor Ufak Tefek Cinayetler Arzu Kara Başrol Oyuncusu

 

TÜLİN ÖZEN'İN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı
2005 Nünberg/Türkiye/Almanya Fim Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı
2005 Ankara Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı
2008 Sadri Alışık Ödülleri En iyi yardımcı kadın oyuncu Vicdan Kazandı
2009 Adana Altın Koza Fim Şenliği Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Vicdan Kazandı
2009 Siyad Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Vicdan Kazandı
2016 İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Abluka Kazandı
2016 6. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu Muhteşem Yüzyıl: Kösem Adaylık
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