Oyuncu Tülin Özen gerek yer aldığı projelerin kalitesi gerekse oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Tülin Özen Yapayalnız, Yarın Geçti gibi yine birçok kısa filmde de rol alarak başarısını sergilemiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli? İşte, Tülin Özen'in hayat hikayesi...
TÜLİN ÖZEN KİMDİR?
Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.
UFAK TEFEK CİNAYETLER ARZU KARAKTERİ
Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hayat hikayesiydi.
TÜLİN ÖZEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Sersemler Evi (oyun)
Güzel Şeyler Bizim Tarafta (oyun)
Dil Kuşu (tek kişilik)
Vahşet Tanrısı
TÜLİN ÖZEN'İN FİLMOGRAFİSİ
|2003
|Melek Oyunu
|2005
|Meleğin Düşüşü
|2007
|Yarın Geçti
|Kısa film
|Yumurta
|Sahaftaki Kadın
|2008
|Süt
|Köylü kızı
|2008
|Yapayalnız
|Kısa film
|Vicdan
|Songül
|2010
|Bal
|Zehra
|2012
|Yük
|Zeynep
|2013
|Mavi Dalga
|Karnaval
|Demet
|2014
|Gülümse
|Pek Yakında
|Arzu
|2015
|Abluka
|Meral
|2017
|Kötü Çocuk
|Yıl
|Dizi
|Rolü
|Notlar
|2004
|En Son Babalar Duyar
|2004
|Aynalar
|2005-2007
|Beyaz Gelincik
|Meryemce
|2006
|Rüya Gibi
|2008
|Cennetin Çocukları
|Cennet
|2010
|Kapalı Çarşı
|Seher
|2011
|Üsküdar'a Giderken
|Ayşe
|2011
|Bizim Yenge
|Zeyno
|2012
|Yalan Dünya
|2013
|Aldırma Gönül
|Gönül
|2015-2016
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Handan Sultan
|2017-
|Aşk ve Gurur
|2017-devam ediyor
|Ufak Tefek Cinayetler
|Arzu Kara
|Başrol Oyuncusu
TÜLİN ÖZEN'İN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI
|2004
|Antalya Altın Portakal Film Festivali
|En İyi Kadın Oyuncu
|Meleğin Düşüşü
|Kazandı
|2005
|Nünberg/Türkiye/Almanya Fim Festivali
|En İyi Kadın Oyuncu
|Meleğin Düşüşü
|Kazandı
|2005
|Ankara Film Festivali
|En İyi Kadın Oyuncu
|Meleğin Düşüşü
|Kazandı
|2008
|Sadri Alışık Ödülleri
|En iyi yardımcı kadın oyuncu
|Vicdan
|Kazandı
|2009
|Adana Altın Koza Fim Şenliği Ödülü
|En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|Vicdan
|Kazandı
|2009
|Siyad Ödülleri
|En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
|Vicdan
|Kazandı
|2016
|İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri
|En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu
|Abluka
|Kazandı
|2016
|6. Ayaklı Gazete Ödülleri
|En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Adaylık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.