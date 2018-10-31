Oyuncu Tülin Özen gerek yer aldığı projelerin kalitesi gerekse oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Tülin Özen Yapayalnız, Yarın Geçti gibi yine birçok kısa filmde de rol alarak başarısını sergilemiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Peki, Tülin Özen kimdir? Tülin Özen kaç yaşında, nereli? İşte, Tülin Özen'in hayat hikayesi...

TÜLİN ÖZEN KİMDİR?

Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ocak 2016'da Eti Browni Intense reklamında oynamıştır ve 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER ARZU KARAKTERİ

Aynı yaşta. Dört kadının, dördüncüsü… Hikayenin en sürprizli karakteri… Diğerlerine göre çok daha domestik, erken yaşta evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aldatılıp, boşanıp, hayata yeniden başlaması hayat hikayesiydi.

TÜLİN ÖZEN'İN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Sersemler Evi (oyun)

Güzel Şeyler Bizim Tarafta (oyun)

Dil Kuşu (tek kişilik)

Vahşet Tanrısı

TÜLİN ÖZEN'İN FİLMOGRAFİSİ

2003 Melek Oyunu 2005 Meleğin Düşüşü 2007 Yarın Geçti Kısa film Yumurta Sahaftaki Kadın 2008 Süt Köylü kızı 2008 Yapayalnız Kısa film Vicdan Songül 2010 Bal Zehra 2012 Yük Zeynep 2013 Mavi Dalga Karnaval Demet 2014 Gülümse Pek Yakında Arzu 2015 Abluka Meral 2017 Kötü Çocuk Yıl Dizi Rolü Notlar 2004 En Son Babalar Duyar 2004 Aynalar 2005-2007 Beyaz Gelincik Meryemce 2006 Rüya Gibi 2008 Cennetin Çocukları Cennet 2010 Kapalı Çarşı Seher 2011 Üsküdar'a Giderken Ayşe 2011 Bizim Yenge Zeyno 2012 Yalan Dünya 2013 Aldırma Gönül Gönül 2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Handan Sultan 2017- Aşk ve Gurur 2017-devam ediyor Ufak Tefek Cinayetler Arzu Kara Başrol Oyuncusu

TÜLİN ÖZEN'İN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı 2005 Nünberg/Türkiye/Almanya Fim Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı 2005 Ankara Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Meleğin Düşüşü Kazandı 2008 Sadri Alışık Ödülleri En iyi yardımcı kadın oyuncu Vicdan Kazandı 2009 Adana Altın Koza Fim Şenliği Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Vicdan Kazandı 2009 Siyad Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Vicdan Kazandı 2016 İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Abluka Kazandı 2016 6. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Dönem Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncusu Muhteşem Yüzyıl: Kösem Adaylık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ