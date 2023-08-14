Haberler Dünya Tüm halk tek bir binada yaşadı: Whittier Kasabası'nın tuhaf yerleşkesi!

Tüm halkın tek bir binada yaşadığı Whittier kasabası! Bulunduğunuz şehirde tüm insanların tek bir apartmanda iç içe yaşadığını hayal edin. Alaska'da bulunan Whittier Kasabası sakinleri bu hayal edilmesi güç yaşam biçimini uzun süredir devam ettirdi. Halk tek bir binada bir arada yaşadı ve üstelik market, okul, postane, hastane gibi tüm hizmetler bu binanın içerisinde. Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 14.08.2023 - 09:39 facebook

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BİR DÖNEM BÜTÜN KASABA BİR ARADA YAŞADI ABD sınırları içerisinde olan Whittier kasabası Soğuk Savaş döneminde inşa edildi. Sibirya tarafından gelebilecek Sovyetler Birliği saldırılarına karşı önlem olarak yapılan Begich Tower'da bütün kasaba bir arada yaşıyordu.

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SINIR BÖLGESİNİ KORUMAK İÇİN YAPILDI Kiliseden karakola kadar bütün her şeyin içerisinde bulunduğu Begich Tower korunma amaçlı yapıldı. Çünkü Sibirya'ya yakın olan bölge Sovyet Birliği kontrolündeydi. 1950 yıllarında Alaska'nın güvenliğinin sağlamak için bir sınır karakolu inşa edildi. Bu sınır karakolu Begich Tower olarak kayıtlara geçti.