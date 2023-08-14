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        Haberler Dünya Tüm halk tek bir binada yaşadı: Whittier Kasabası'nın tuhaf yerleşkesi!

        Tüm halkın tek bir binada yaşadığı Whittier kasabası!

        Bulunduğunuz şehirde tüm insanların tek bir apartmanda iç içe yaşadığını hayal edin. Alaska'da bulunan Whittier Kasabası sakinleri bu hayal edilmesi güç yaşam biçimini uzun süredir devam ettirdi. Halk tek bir binada bir arada yaşadı ve üstelik market, okul, postane, hastane gibi tüm hizmetler bu binanın içerisinde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:39
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        BİR DÖNEM BÜTÜN KASABA BİR ARADA YAŞADI

        ABD sınırları içerisinde olan Whittier kasabası Soğuk Savaş döneminde inşa edildi. Sibirya tarafından gelebilecek Sovyetler Birliği saldırılarına karşı önlem olarak yapılan Begich Tower'da bütün kasaba bir arada yaşıyordu.

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        SINIR BÖLGESİNİ KORUMAK İÇİN YAPILDI

        Kiliseden karakola kadar bütün her şeyin içerisinde bulunduğu Begich Tower korunma amaçlı yapıldı. Çünkü Sibirya'ya yakın olan bölge Sovyet Birliği kontrolündeydi. 1950 yıllarında Alaska'nın güvenliğinin sağlamak için bir sınır karakolu inşa edildi. Bu sınır karakolu Begich Tower olarak kayıtlara geçti.

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        ASKERİ ORDUNUN YAŞAYABİLECEĞİ BİR LOJMAN İNŞA EDİLDİ

        1950 yıllarında bölge güvenliğinden sorumlu olmak için inşa edilen apartman, 1957'de tamamlandı ve oldukça stratejik bir şekilde planlandı. Bölgedeki askeri polisin sığanabileceği şekilde inşa edilen yapı zorlu iklim şartlarına göre de güçlendirildi. Askeri personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek unsurlar da içerisine yerleştirildi.

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        ASKERİ ORDU SİBİRYA'YA TAŞINICA YAPI BOŞ KALDI

        1960 yılına gelindiğinde ABD ordusu, Alaska bölgesindeki askeri karakolları Sibirya'ya daha yakın olacak bir bölgeye taşıdı. Böylece yapı önemini kaybetmeye başladı. Zamanla ordu binayı terk etti. ABD'nin korkunç depremlerinden birisi gerçekleşti ve 27 Mart 1964'te bölgedeki yerleşim yerlerinin tamamı yerle bir oldu.

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        Alaska başta olmak üzere ABD'de birçok bölge 9,2 büyüklüğündeki depremden hasar gördü. Bölgedeki yapıların hiçbiri ayakta kalmadı sadece 1950'lerde inşa edilen bu askeri lojman apartman ayakta kalabildi. Depremde evlerini kaybeden insanlar orduya ait olan bu binaya yerleştirildi.

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        DEPREMDEN SONRA APARTMAN HALİNE GELDİ

        Hükümet insanların mağduriyeti gidermek için taşınmaya izin verdi. Böylece askeri yapı bir apartmana dönüştü. Zamanla Begich Tower 2016 yılında yenilendi. 196 daireden oluşan bina, turistlerin ziyaretine uğruyor.

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        Zamanla bölge halkı yeniden inşa edilen evlerine geri döndü ve Begich Tower günümüzde terk edilmiş ancak bölgenin simgesi haline gelmiş bir yapı oldu.

        Kaynak: Alaskapublic.org

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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