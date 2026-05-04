Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı geldi

        Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı geldi

        Tunceli Belediyesi, sağanak nedeniyle bulanıklaşan şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması gerektiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 23:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatandaşlara şebeke suyu uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Harçik mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında, son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle geçici bulanıklık oluştuğu belirtildi.  Bu durumun şebeke suyunun kalitesini kısa süreli olarak etkilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

        "Tedbir amacıyla yapılacak kontroller ve analizler tamamlanıp su tamamen berrak hale gelinceye kadar şebeke suyunun içme ve yemek yapımında kullanılmaması önerilmektedir. Bu süreçte suyun temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması uygundur." 

        Açıklamada, belediye ekiplerinin su depoları ve şebeke hatlarında temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi. 

        FOTO: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak

        Türkiye'de mevsim normallerinden yaklaşık 12 ila 15°C daha soğuk bir hava yaşanıyor. Rusya, Ukrayna-Kırım ve Türkiye rotası ile ilerleyen soğuk cephe, doğu ve güneydoğu yönünde ilerlemeyi sürdürüyor. Bu gece yeni kar yağışları getirecek ve çeşitli yollarda ulaşım yine riskli bir hal alacak görünüyor

        #Tunceli Belediyesi
        #Tunceli şebeke suyu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları