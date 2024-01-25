Tunceli Pülümür'de korkutan deprem! 25 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Tunceli Pülümür'de korkutan deprem! 25 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 25 Ocak Perşembe günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'de deprem oldu. İşte 25 Ocak 2024 son dakika deprem haberleri...