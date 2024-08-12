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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Teknoloji Haberleri

        Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç sahiplerinin otoyol ödemelerini e-Devlet üzerinden güvenle yapabileceklerini duyurarak, "Vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin ödemelerini tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan düzenleme ile vatandaşların yasal takibe konu olmamış ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabileceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:32
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        Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından e-Devlet sistemi üzerinde yapılan geliştirme sayesinde araç sahiplerinin tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini açıkladı.

        GÜVENLİ VE KULLANICI DOSTU BORÇ ÖDEMESİ

        Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını anımsatarak, “Karayolları Genel Müdürlüğü ile özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları da kapsayan yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız artık tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borç ödemelerini güvenli bir şekilde tek tıkla e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Araç sahipleri otoyol kullanımlarını takip edip, yasal takibe konu olmamış geçiş borçlarını ve cezaya düşmemiş geçiş ödemelerini yapabilecekler” diye konuştu.

        Uraloğlu, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerle vatandaşların borç ödeme imkânı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut işlemlerin de artık daha kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayacak olup bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek. Amacımız, dijital hizmetlere erişimi artırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırarak bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmek" dedi.

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