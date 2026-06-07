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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Artvin'de tünelde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu Asım Özdemir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 05:42 Güncelleme:
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        Tünelde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Artvin'deki kaza, saat 22.00 sıralarında Borçka-Murgul kara yolundaki tünelde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 08 ABK 961 plakalı otomobil ile Asım Özdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özdemir'in öldüğü belirlendi. Otomobilde yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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