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Turgutlu’da otel odasına uyuşturucu baskını: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerinin bir otel odasına yaptığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Turgutlu’da otel odasına uyuşturucu baskını: 1 kişi tutuklandı
İHA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Turgutlu’da ihbar üzerine bir otel odasına baskın düzenlendi. Otel odasında yapılan aramada iki şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada, 2 parça halinde 9,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki şüpheli şahıstan biri olan Ş.K. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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