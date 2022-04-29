TÜİK yılın ilk 3 ayında ilişkin turizm verilerini açıkladı. Buna göre 2022'nin ilk 3 ayında turizm gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122.4 artarak 5 milyar 454 milyon 488 bin dolara çıktı.

Böylece ilk çeyrekte turizm gelirleri salgın öncesini, yani 2019'un ilk çeyreğini geride bırakmış oldu. Söz konusu dönemde turizm gelirleri 4 milyar 629 milyon 679 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Yani bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un ilk 3 ayının yüzde 17.8 üzerinde turizm geliri elde edildi.

2019-2022 turizm gelirleri Yıl Dönem Turizm geliri ( 000 $) 2019 Yıllık 34 520 332 I 4 629 679 II 7 973 963 III 14 031 122 IV 7 885 568 2020 Yıllık 12 059 320 I 4 101 206 II - III 4 044 356 IV 3 913 758 2021 Yıllık 24 482 332 I 2 452 213 II 3 003 628 III 11 395 117 IV 7 631 374 2022 Yıllık I 5 454 488

KAPANMALARLA SERT DÜŞMÜŞTÜ

2020'nin ilk çeyreğinde dünya genelinde ülkeler yavaş yavaş koronavirüs salgınına yönelik önlemler açıklamaya başladı. Bunun etkisiyle turizm gelirleri o dönem 4.1 milyar dolara gerilemişti. Kapanmalar ve seyahat yasaklarının damga vurduğu geçen yılın ilk çeyreğinde ise gelirler 2.5 milyar dolara kadar düştü.

ZİYARETÇİ SAYISI HAFİF ALTINDA

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 148.1 artarak 6 milyon 451 bin 657 kişiye çıktı. Bunların yüzde 76.6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi ile yabancılar, yüzde 23.4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yaşanan hızlı yükselişe rağmen ziyaretçi sayısı 2019'un ilk çeyreğinin hafif altında kaldı. 6 milyon 644 bin 391 turist Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretçi sayısında salgın öncesi rakamlara ulaşılamasa da turizm gelirlerinin 2019'a göre artmasının nedeni turistlerin kişi başı ortalama harcamasının artması oldu. Ortalama harcama 2019'un ilk 3 ayında 700 dolar civarındayken, bu yıl ortalama harcama 845 dolara çıktı.

TÜİK raporuna göre 2022 ilk çeyrekte yabancı ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 52.1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti İkinci sırada yüzde 24 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 10.1 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 62,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

GİDERLER DE YÜKSELDİ

İlk 3 ayda, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181.2 artarak 664 milyon 989 bin dolar oldu. Bunun 623 milyon 265 bin dolarını kişisel, 41 milyon 724 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

RUSYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

TÜİK'in ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da 3 aylık verileri paylaştı. Bakanlık verileri ilk 3 ay için yabancı ziyaretçi sayısını, TÜİK'in 41 bin altında, 4 milyon 902 bin olarak açıkladı. Buna göre ilk 3 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülke 502 bin ile İran oldu.

ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % İran 502 247 10,24 152 923 7,83 220 048 5,19 Almanya 418 420 8,53 130 897 6,70 356 261 8,41 Bulgaristan 408 409 8,33 109 657 5,61 393 220 9,28 Rusya Fed. 360 764 7,36 395 915 20,27 316 166 7,46 Irak 208 087 4,24 105 349 5,39 174 749 4,12 Diğer 3 004 697 61,29 1 058 345 54,19 2 778 200 65,54 Genel toplam 4 902 624 100,00 1 953 086 100,00 4 238 644 100,00

İran'ı 418 bin kişi ile Almanya, 408 bin kişi ile Bulgaristan ve 360 bin kişi ile Rusya takip etti. Ukrayna'dan ise Türkiye'ye yılın ilk 3 ayında 145 bin turist geldi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Bakanlık verilerine göre yılın ilk üç ayında yabancı ziyaretçiler en çok İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul 2.9 milyon turistin ülkeye giriş noktası olurken bu şehri, 606 bin ile Edirne ve 450 bin ile Antalya takip etti.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı 10 il:

Şehir Ziyaretçi sayısı İstanbul 2 904 460 Edirne 606 061 Antalya 450 485 Artvin 163 548 Şırnak 119 306 İzmir 90 087 Ankara 84 626 Ağrı 79 100 Kırklareli 76 480 Van 75 965