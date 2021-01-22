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Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da sektör temsilcileri, geçen yıla göre bu yıl daha fazla turisti ağırlamayı hedefliyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı,  "Sektör olarak yeni sezona hazırız. Salgın döneminde aldığımız ve bu yıl da sürdüreceğimiz önlemler doğrultusunda turizm hareketinin bu yıl artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi

Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor
AA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ağırladığı turist sayısı bakımından birçok yabancı rakiplerini geride bıraktı. Geçen yıl 175 ülkeden 3,5 milyon turistin geldiği kent, 2021 sezonu için de hazır.

Sektör temsilcilerini, özellikle aşı çalışmalarının hızlanması, Güvenlik Turizm Sertifikasyon Programı'nın dünya genelinde etkinliğinin artması, kente gelen turistlerin memnun ayrılması daha da umutlandırıyor.

"TURİZM HAREKETLİLİĞİNİN ARTARAK DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında seyahat ve turizm endüstrisi geldiğini söyledi.

Dünyada seyahatlerin tamamen durduğu bir dönemde Antalya'da Güvenli Turizm Sertifika Programı ile haziran sonu itibarıyla turizmin hareketlendiğini aktaran Yağcı, salgın döneminde turizm yapabilmenin, güvenli turizm sağlayabilmenin önemine değindi.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile turizmin güvenli ortamda yapılabileceğinin dünyaya kanıtlandığını anlatan Yağcı, tesisini açmak isteyen herkesin program kriterlerini yerine getirip, sertifikayı alması gerektiğini bildirdi.

Yağcı, sektörün gerek önceki yıllardan gerekse geçen yıldan önemli tecrübeler edindiğine değinerek, "Sektör olarak yeni sezona hazırız. Salgın döneminde aldığımız ve bu yıl da sürdüreceğimiz önlemler doğrultusunda turizm hareketinin bu yıl artarak devam etmesini bekliyoruz. Salgının kontrol altına alınması, aşılama çalışmaları da son derece önemli. Alabileceğimiz en üst önlemleri alarak misafir ağırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2020'DEN DAHA İYİ BİR YIL BEKLİYORUZ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da sektörün bir an önce salgının kontrol altına alınarak, karantina sürelerinin bitmesini, insanların seyahat özgürlüğüne kavuşmasını beklediğini söyledi.

Sektörün hızlı hareket ettiğini, gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Atmaca, şöyle dedi:

"2020'den daha iyi bir yıl bekliyoruz. Temennimiz bu yönde. Ana pazarlarımıza yoğunlaşmış durumdayız. Kış olmasına rağmen hala ülkemize Rusya'dan turist gelmeye devam ediyor. Seyahat özgürlüğü başladıktan sonra özellikle Rusya ve Avrupa'dan hızlı bir başlangıç bekliyoruz. Türkiye'de aşılama uygulamasının başlamasının olumlu yansımaları olacak. Aşı süreci biraz daha hızlı ilerlerse marttan sonra 'daha hızlı turizm hareketi olur' diye bekliyoruz. Bir yıldan beri salgınla uğraşıyoruz, artık insanlar tatil yapmayı, kumu, güneşi, denizi, bu coğrafyayı, bu ülkenin tarihini özledi. Aşının da hızlandırılmasıyla hızlı bir dönüş bekliyoruz."

Erken rezervasyonların salgın dönemine göre iyi durumda olduğunu belirten Atmaca, özellikle iç pazarda yüzde 40-50'ye varan indirimler uygulandığını, yerli misafirlerin bundan faydalanmak isteyeceğini dile getirdi.

ALINAN ÖNLEMLER ALKIŞLA KARŞILANDI

Atmaca, geçen yıl ortalarında devreye giren Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın müthiş bir reaksiyon gösterdiğini vurguladı.

Gelen turistlerin sağlıklı ve verimli bir tatil yaptığını anlatan Atmaca, şöyle devam etti:

"Otellerimizde geçen yıl hemen hemen sıfıra yakın vakayla karşılaştık. Bu kadar turistin gelmesindeki avantajlardan biri de Güvenli Turizm Sertifikası. Sektör buna kısa sürede adapte oldu, hızlı şekilde hayata geçirdi. Alınan önlemler de yerli ve yabancı turistlerin hoşuna gitti. Güvenli, keyifli ve sağlıklı bir tatil yaptılar ve mutlu ayrıldılar. Bunun faydasını bu yıl fazlasıyla göreceğiz, sezonu pozitif etkileyecek. Önlemleri yerinde bulan ve bizi alkışlayan çok sayıda misafirimiz oldu. Gittikleri yerlerde de bunları paylaştılar."

Atmaca, sertifikanın bu süreçte artık bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayarak, 30 oda üzerindeki tüm tesislerin sertifika alabildikleri takdirde hizmet verebileceğini sözlerine ekledi.

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