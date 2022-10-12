Turizmde 2 yeni model önerisi

İskandinavya pazarına yönelik faaliyet gösteren yerli turizm acentesi Detur'un faaliyetlerini durdurduğu ortaya çıktı.

Norveç basınında çıkan haberlere göre, şirket yıl sonuna kadar faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Finlandiya basınında çıkan haberlerde ise, Türkiye'deki otellerin Detur'un ödeme yapmamasını gerekçe göstererek, Detur aracılığı ile gelen turistlerden konaklama için ekstra ödeme talep ettiği öne sürüldü.

Detur'un, pandemi döneminde turizmin yavaşlaması, Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan grevler ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle finansal sıkıntı içine düştüğü belirtiliyor.

Şirketin, sermaye yapısını güçlendirmeye ve şirket organizasyonunu yeniden yapılandırmaya odaklanacağı da edinilen bilgiler arasında.

Detur 2020'de Golfeen ve Nordcotours ile birleşmiş, yeni şirket Detur Group adını almıştı. Birleşme öncesinde, Nordcotours Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Haluk Semiz, 2020'den bu yana Detur Group'un CEO'luk görevini yürütüyor.

Detur'un İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Hollanda ve İngiltere'de ofisleri bulunuyor. Şirketin Avrupa merkez ofisi de İsveç'in başkenti Stockholm'de konumlanıyor.

Detur, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye 2022'de 180 bin, 2023'te ise 300 bin turist getirmeyi planladığını bildirmişti.

'AVRUPA'DAKİ FON TÜRKİYE'DE DE KURULMALI'

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Detur'un eski CEO'su ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, şirketi 2.5 yıl önce sattıklarını ve Detur ile o tarihten beri herhangi bir bağlantılarının kalmadığını vurguladı.

Bağlıkaya, Detur örneğinin turizm fonu konusunu yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

TURSAB Başkanı Bağlıkaya, "Böyle bir fonun kurulması, Türkiye'de satış yapan tur operatörlerinden kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri giderebilir. Türk vatandaşlarının mağdur olmasının önüne geçer. Avrupa'da bu uygulamayı görüyoruz. Yabancı bir tur operatörünün yaşattığı mağduriyeti önleme noktasında kendi vatandaşlarını sigortaya alıyorlar ve mağdur etmiyorlar. Detur yüzünden mağdur olan oteller, Avrupa'daki bu fondan faydalanabilirler. Bu konuda bakanlık yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor, fakat henüz yetkilileri ikna edemedik" dedi.

'TURİSTLERİN MAĞDURİYETLERİNİ GİDERDİK'

Detur, Türkiye'de çoğunlukla Alanya bölgesinde turizm operasyonları yürütüyordu. Habertürk'ün ulaştığı Alanyalı turizmciler, 29 Eylül itibariyle Detur'un otellere ödeme yapmayı bıraktığını bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Detur olayının otelleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Sili, "Detur iflasını istemedi, operasyonlarını ve ödemelerini durdurdu. Yaptıkları açıklamada, ortaklık arayışına girdiklerini söylediler. Detur, İskandinavya bölgesine odaklanan bir şirket, İskandinavya'dan Antalya'ya gelen turistlerin de yüzde 90'ı Alanya'ya geliyor ve çoğunlukla küçük ölçekli otelleri tercih ediyor. Yaşananlar, otelcilerin mağdur olmasına yol açtı" dedi.

Detur'un Alanya'daki otellere ödeme yapmayı kesmesi ile, bazı otellerden İskandinav turistlerin çıkarıldığını da kaydeden Sili, "Bu gibi birkaç münferit olay yaşandı. Fakat, turistleri başka otellerde ağırlayarak mağduriyetleri giderdik ve sorun yaşamadan ülkelerine dönmelerini sağladık" bilgilerini verdi.

ALTİD Başkanı Burhan Sili, geçmişte başta Thomas Cook olmak üzere acente iflaslarının ardından turizm fonu kurmak üzere çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Böyle bir fon, acenteler, otelciler ve tur operatörlerinin katılımıyla kurulmalı. Fakat, fonda, hangi paydaş ne kadar katkı sağlayacak, para nerede toplanacak, firmalara ödemeler nasıl yapılacak gibi esasların belirlenmesi lazım. Bu yapılabilirse, gelecekteki mağduriyetlerin önüne geçilebilir" görüşünü paylaştı.

'OTELCİLER SİGORTA İLE KENDİNİ KORUMAYA ALMALI'

Alanya'da faaliyet gösteren Noxinn Deluxe Hotel'in Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem de,

turizm sektöründe zaman zaman yurtdışı tur operatör ve yurtiçi seyahat acentelerinin finansal sıkıntılarından kaynaklanan iflaslar yaşadığını belirterek, otelcilerin yaşadığını mağduriyete değindi.

Erdem, "Geçmişte, Tursem, Kayıtur, Anıtur, Thomas Cook gibi firmalar operasyonlarını sonlandırmıştı. Son olarak, İskandinav pazarında faaliyet gösteren Detur, sonbahar itibariyle operasyonlarını son verdiğini açıkladı. Bu gibi durumlar, otelcileri ciddi anlamda zarara uğratırken, bazı konaklama işletmeleri ise sıkıntıyı aşamayarak iflaslara varan mağduriyetler yaşıyor" dedi.

Avrupa örnekleri görülen ticari alacak sigortasının mağduriyetleri önleyebileceğini kaydeden Erdem, "Bu sigortalar masraflardan düşülmekte ve ödenen primler kayıplar karşısında çok düşük kalmakta. Ciddi maddi kayıpların engellenmesi için bu tür sigorta sistemlerinin devreye alınması ve konaklama sektörünün Avrupa'da olduğu gibi sigortacılık yöntemiyle kendini korumaya alması gerekli" önerisinde bulundu.

OTELLER YÜZDE 94 DOLU

Ocak-Eylül döneminde, Antalya'ya gelen 10.5 milyon yabancı turistin 500 bin kadarını Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç'ten gelen turistler oluşturdu.

İskandinav turistler, aynı dönemde Alanya'daki otellerde konaklayan turistlerin de yüzde 5'ini oluşturdu. ALTİD verilerine göre, Eylül ayında Alanya otellerinin doluluk oranı yüzde 94 şeklinde gerçekleşti.