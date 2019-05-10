Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca'nın açıklamalarından başlıklar;



"Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var. Özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu"



- "Turist sayılarının artması, Antalya'ya, Türkiye'ye, istihdama, tesislerin açık kalmasına çok faydası var. Artık 'ölü sezon' kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık"



- "Rezervasyon yapmak için özellikle iç pazarda acele etmek lazım. Çünkü sezon çok iyi, ramazan da başladı, bayrama az kaldı. Tatilimizi biraz erken planlarsak daha ekonomik tatil yapabiliriz"



Sürecek...