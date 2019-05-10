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"Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var"

AA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var. Özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu" dedi

Rus turist

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca'nın açıklamalarından başlıklar;

"Bu yıl Ruslarda çok ciddi bir artış var. Özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu"

- "Turist sayılarının artması, Antalya'ya, Türkiye'ye, istihdama, tesislerin açık kalmasına çok faydası var. Artık 'ölü sezon' kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık"

- "Rezervasyon yapmak için özellikle iç pazarda acele etmek lazım. Çünkü sezon çok iyi, ramazan da başladı, bayrama az kaldı. Tatilimizi biraz erken planlarsak daha ekonomik tatil yapabiliriz"

Sürecek...

 

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