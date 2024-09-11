Türk Arpı projesi dünyadaki müzisyenlere ve müzikseverlere ulaşıyor

Türk Arpı projesi, Türk arpı “çeng”i ve Türk Müziği geleneğinin estetik ve müzikal karakteristiğini içeren “Türk Arpı Nota Koleksiyonu”nu dünyaya duyurmayı ve müzik mirasını sahiplenmeyi amaçlıyor.

TÜRK ARPI “ÇENG” VE TÜRK ARPI NOTALARI 2024 YILINDA 8 ÜLKE 11 ŞEHİRDE SAHNE ALDI

2024 yılı Ocak ayında Polonya’nın Krakow kentinde yolculuğuna başlayan Türk Arpı (The Turkish Harp) projesi sırasıyla Macaristan, Bulgaristan, Kosova Cumhuriyeti, Slovenya, Tayvan, Avusturya ve Singapur’un yer aldığı toplam 8 ülkenin 11 farklı şehrinde gerçekleşen etkinliklerle devam ediyor. Türk Arpı projesi kapsamında projenin yürütücüsü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından arp çalgısına özel olarak üretilen “Türk Arpı Nota Koleksiyonu” ve 17. yüzyılda kaybolduktan sonra yeniden üretilen Türk Arpı “Çeng” dünyanın farklı noktalarındaki arp sanatçıları, müzik okulları, arp eğitmenleri ve öğrencileri ile müzikseverlerle bir araya geliyor. Proje etkinlikleri kapsamında ise Şirin Pancaroğlu tarafından verilen konser, 7-21 yaş arasındaki arpistlere yönelik gerçekleştirilen ustalık sınıfı eğitimleri ve atölye çalışması ile seminer gibi bir dizi çalışma yer almaktadır.

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Türk Arpı projesi kapsamında Ocak – Ağustos 2024 döneminde, 14 adet konser ve resital, 14 adet atölye çalışması, 7 adet masterclass eğitim ve 5 adet eğitim konseri olmak üzere toplam 40 farklı etkinlik gerçekleştirildi.

2024 yılında dünyadaki farklı noktalarda sahne alacak Türk Arpı projesi Çin, Macarsitan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde arp sanatçıları, arp eğitimcileri, öğrenciler, müzikseverler ve müzik kurumlarıyla buluşmaya da devam edecek.

Türk Arpı projesi sadece bir arp konseri etkinliği olmasının çok ötesinde bir kültürel miras projesi olarak Türk ve Dünya müziği için değer yaratıyor ve ürettiklerini dünya ile paylaşıyor. Proje, çeng’in yeniden hayat bulmasından konserlere, Türk Arpı Nota Koleksiyonu’nun oluşturulmasından arp sanatçılarına yönelik etkinliklere kadar geniş bir platformda devam ediyor.

Türk Müziği geleneğinin estetik ve müzikal karakteristiğini dünyaya duyurabilmek ve müzik mirasını sahiplenebilmek açısından uygulanabilir bir model teşkil eden projenin tarihsel arka planında, geçmişi 11. yüzyıla dayanan bir arp türü olan “çeng” yatıyor.

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Türk Arpı projesinin kökleri, 17. yüzyıldan itibaren topraklarımızdaki kullanımı bulunmayan ve kaybolan bir arp türü olan “Çeng”in Şirin Pancaroğlu tarafından yeniden hayata döndürülmesine dayanıyor. çeng’in hayata dönmesiyle başlayan yolculuk Pancaroğlu’nun bu kaybolmuş çalgı üzerine araştırmaları, Çeng icrası ve bu çalgının diğer sanatçılar ile öğrencilere anlatılmasına kadar geniş bir ölçekte devam ediyor.

Projenin değer ürettiği bir diğer alan ise arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yurt dışındaki arp sanatçılarının çalabilmesi amacıyla Türk müziğine ait eserlerin arp ile çalınabilir düzenlemelerini oluşturduğu Türk Arpı Nota Koleksiyonu. 24 ayrı nota kitabı olarak üretilen Türk Arpı Nota Koleksiyonu, İngiltere’deki bir müzik yayınevinden yayınlanmış ve tüm dünyadaki sanatçıların kullanımına da açılmış durumda. Kadim eserlerden günümüze değin, makam ve usul zemininde bestelenmiş eserlerden oluşan nota koleksiyonunda aynı zamanda Şirin Pancaroğlu’nun bestelediği eserlerden oluşan “Alaim-i Sema” albümünden de besteler bulunuyor.

Proje yürütücüsü Şirin Pancaroğlu, önümüzdeki günlerde arpistler için Türk müziğini ele alan bir başvuru kitabının projenin hazırlanmakta olan internet sitesinde açık kaynak olarak erişime sunulacağını dile getiriyor.