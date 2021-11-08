Türk Eczacılar Birliği'nin verilerine göre şu anda tam 645 ilaca ulaşılamıyor.

Eczanelerde 645 ilaç yok 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Eczanelerdeki ilaç sıkıntısı kronikleşmeye başladı. Hasta elindeki reçeteyle eczaneye giriyor. Eczacının 'yok' demesiyle girdiği gibi çıkıyor. Türk Eczacılar Birliği'nin verilerine göre şu anda tam 645 ilaca ulaşılamıyor. O yüzden başta hastalar olmak üzere eczacılar mağdur durumda.



BÜYÜK BÖLÜMÜ İTHAL İLAÇLAR

Geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman ilaç sorunu yaşansa da bu kez durum ciddi. Bazı ilaçları bulmak bir yana muadili bile yok. Eksik ilaçların büyük bölümünü ithal olanlar oluşturuyor.