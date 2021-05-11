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Türk girişimden büyük başarı! NASA'ya teknoloji ihraç edecek

Nanosilver isimli Türk girişim, 11'inci Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı ve 6'ıncı Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı’nda, ‘En İyi Araştırma’ Ödülleri’ni kazandığını duyurdu. Kazandığı ödüllerin ardından NASA ile işbirliğine giden yerli girişimin geliştirdiği teknolojilerin, Mars araştırmaları için kullanılacağı kaydedildi. Nanosilver CEO’su Tanra Gürçay, "NASA’ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA’nın uzay çalışmalarında yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak" dedi

Türk girişimden büyük başarı! NASA'ya teknoloji ihraç edecek - haberler

Yerli girişimlerden Nanosilver, 11'inci Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı ve 6'ıncı Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı’nda, ‘En İyi Araştırma’ Ödülleri’ni kazandı. Çalışmaları ile NASA'nın da dikkatini çeken girişimin, ‘Uzay Mekiklerinin Yüzeylerinin ve Kullanılan Ekipmanların Nano Gümüşle Kaplanması’ ve ‘Uzayda Nano Gümüşle Arıtma’ projelerinde NASA ile çalışmaya başladığı kaydedildi.

Nanosilver'in çalışmalarını yürüttüğü Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamada, geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli teknolojiler ile Türkiye Uzay Ajansı’na da katkıda bulunacağı aktarıldı.

Bir sonraki Ar-Ge adımlarının 3 boyutlu yazıcılarla çalışmak olduğunu da söyleyen Nanosilver CEO’su Tanra Gürçay, "Projemizin bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yapıyoruz. Halen 14 Ar-Ge projesi yürütüyoruz” dedi.

Gürçay, uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisinin kullanıldığını bildirerek, "Dünya dışı varlık araştırmalarında, dünyadan hiçbir mikroorganizmanın uzaya taşınmaması gerekiyor ki, yanıltıcı sonuçlar çıkmasın. Bu sebeple araç yüzeyleri nano gümüşle kaplanıyor. NASA’ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA’nın uzay çalışmalarında yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak. Nano gümüş çok büyük hacimdeki sıvıları arıtmaya imkan sağlıyor" diye konuştu.

KORONAYA ETKİLİ ÇÖZÜM GELİŞTİRİYOR

Verilen bilgiye göre, soy metalleri nano boyutlarda üreterek çeşitli sektörlere hammadde sağlayan Nanosilver, pandemi döneminde Uluslararası Akredite Laboratuvarlar tarafından COVID-19 virüsü üzerinde yüzde 99.99 etkinliği kanıtlanan nano gümüş spreyleri ile uzun süreli koruma ve hijyen çözümleri geliştiriyor.

Girişimin, az sayıda ülkenin üretebildiği ‘Titanyum DSA Elektrot Kaplama’ üretmeyi başardığı aktarılırken, üretilen malzemelerin medikal, robotik, uzay araştırmaları, gıda, turizm, tekstil, dayanıklı tüketim, arıtma sistemleri, tarım ve hayvancılık gibi birçok sektörde kullanıldığı belirtildi.


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