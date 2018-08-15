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Akıllı araç platformuna 100 bin dolarlık yatırım yapıldı

Yerli girişimlerden Ottoo, 100 bin dolarlık yatırım aldı. 2017'de StartersHub XO programına dahil olan girişim, böylece ilk tohum yatırımını almış oldu. Bulut tabanlı araç veri ve bağlantı platformu hizmeti veren Ottoo, kaza ya da aracın çekilmesi gibi durumlarda hem kullanıcıyı hem de kullanıcının önceden belirlediği kontaklara bildirim gönderiyor. Anlık benzin seviyesine göre en yakın akaryakıt istasyonunu kullanıcılarına tavsiye eden girişim, arıza durumunda da en yakın servis istasyonlarını listeliyor

15.08.2018 - 11:34 | Güncelleme:


Akıllı araç platformu Ottoo, StartersHub ve Angel Effect ortaklığında 100 bin dolarlık yatırım aldı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 2017 yılında StartersHub XO programına dahil olan ve ilk çekirdek yatırımını alan Ottoo, aldığı yeni yatırımı, ekibi büyütmek ve müşteri portföyünü geliştirmek için kullanacak.

ARACIN VERİSİ BULUTTA TUTULUYOR

Mart 2016’da Murat Aras, Koray Kocabaş ve Fatih Sinan Bir tarafından kurulan bulut tabanlı araç veri ve bağlantı platformu Ottoo, otomotiv ekosistemindeki oyuncular için araç ve sürüş verilerine dayalı ürünler geliştiriyor. Ottoo, kaza ya da aracın çekilmesi gibi durumlarda hem kullanıcıyı hem de kullanıcının önceden belirlediği kontaklara bildirim gönderiyor. Aynı zamanda da firmalar ile kullanıcılar arasında iletişim kanalı oluşturan girişim, aracın anlık benzin seviyesi ve konumuna göre en yakın akaryakıt istasyonunu tavsiye etmek, arıza durumunda en yakın servis istasyonlarını listelemek ya da çekici çağırmak gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Alınan yatırım ile ilgili konuşan Ottoo kurucu ortaklarından Murat Aras, "Oluşturmaya çalıştığımız ekosistem açısından yatırımcılarımızın otomotiv, sigortacılık, akaryakıt ve telekom deneyimleri bizim için çok değerli. Yatırım sonrası çalışmalarımızı, aldığımız akıllı paranın (smart money) etkisiyle daha hızlı bir şekilde ilerleteceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

SEKTÖRE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SUNUYOR

Öncelikli hedefi otomotivle ilgili şirketleri platforma dahil etmek olan girişim, sigorta, akaryakıt, satış sonrası hizmet sektörleri başta olmak üzere bu sektörlerdeki firmalara yönelik dijital dönüşüm planları sunuyor. Aldığımız bilgiye göre, önümüzdeki dönem de kullanıcıların bu sektördeki ürün ve hizmetlere ulaşabilecekleri, araç ve sürüş güvenliklerini arttırabilecekleri mobil uygulamalar da önümüzdeki dönem de hizmete sunulacak.

StartersHub’ın yaptığı devam yatırımı ile ilgili StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, Ottoo’nun gelişmesinden memnun olduklarını ve global anlamda bir fırsat gördüklerini belirtti. Yeni yatırım ile Angel Effect üyelerinden Ercüment İnanç, Olcay Ungun, Murat Selek, Cem Önce ve Okan Utkueri Ottoo girişiminin yatırımcıları arasına katıldı.

 

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