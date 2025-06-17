Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, vefat etti - Magazin haberleri

        Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, vefat etti

        'Karpuz Kestim Yiyen Yok', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' ve 'Bir Çift Turna Gördüm'ün aralarında olduğu, Türk halk müziğinden birçok türküyü derleyen 79 yaşındaki sanatçı Mehmet Erenler, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzik dünyasının acı kaybı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler'den acı haber geldi. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören klasik bağlama virtüözü Mehmet Erenler'in organ yetmezliği sonucu vefat ettiğini belirtti.

        Mehmet Erenler'in cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

        MEHMET ERENLER HAKKINDA

        Ankara'da 1946'da dünyaya gelen Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı. TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.

        Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi. Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı. TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet erenler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        Filenin Sultanları, İstabul'da sahne alıyor!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Yengesini baltayla katlederken ağabeyi kalp krizinden öldü! Yargıtay'dan önemli karar!
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Gizemli kutu ile dolandırıcılık
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Dehşet anı kamerada! Takside otururken ölüme savruldu!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Cezaevi firarisinin oyununu parmak izi bozdu!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?