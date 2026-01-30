Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.716,58 %-0,83
        DOLAR 43,5006 %0,15
        EURO 51,8845 %-0,32
        GRAM ALTIN 7.037,28 %-6,55
        FAİZ 34,56 %0,17
        GÜMÜŞ GRAM 137,73 %-15,34
        BITCOIN 82.189,00 %-2,60
        GBP/TRY 59,8108 %-0,39
        EUR/USD 1,1919 %-0,43
        BRENT 69,94 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 11.505,95 %-6,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş: Açlık sınırı 30 bin lirayı yoksulluk sınırı ise 100 bin TL'yi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-İş: Açlık sınırı 30 bin lirayı yoksulluk sınırı ise 100 bin TL'yi aştı

        Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı ocak ayında 31 bin 224 TL'ye yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 liraya yükseldi. Gıda enflasyonu ocakta aylık yüzde 3,58, yıllık ortalama yüzde 39,79 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk-İş: Yoksulluk sınırı 100 bin TL'yi aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan ocak ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 31 bin 224 TL'ye yükseldi.

        Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 101 bin 706 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 40 bin 541 TL oldu.

        GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 39,79 ARTTI

        Gıda enflasyonu Ocak'ta aylık yüzde 3,58, on iki aylık yüzde 41,08, yıllık ortalama yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun: 100 gramlık külçeyi alıp böyle kaçtı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuya giren şüpheli satın alma bahanesiyle elinde aldığı 100 gram altını silah çekip ateş ederek çalıp kaçtı. Polisin yakalanması için çalışmasını sürdürdüğü şüphelinin soygundan 15 dakika önce de gelip 1 kilogram altın istediği öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"