Türk-İş: Açlık sınırı 30 bin lirayı yoksulluk sınırı ise 100 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan ocak ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 31 bin 224 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 101 bin 706 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 40 bin 541 TL oldu.

GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 39,79 ARTTI

Gıda enflasyonu Ocak'ta aylık yüzde 3,58, on iki aylık yüzde 41,08, yıllık ortalama yüzde 39,79 olarak hesaplandı.