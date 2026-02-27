Türk-İş: Açlık sınırı 32 bini yoksulluk sınırı ise 105 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ve temel gıda fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan şubat ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 32 bin 365 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 105 bin 425 TL'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 41 bin 900 TL oldu. Bir kişinin yaşama maliyeti asgari ücreti 13 bin 824 TL geçti.

GIDA FİYATLARI YILLIK YÜZDE 39,43 OLDU

Gıda enflasyonu şubatta aylık yüzde 3,65, on iki aylık yüzde 38,76, yıllık ortalama yüzde 39,43 olarak hesaplandı.