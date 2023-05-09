TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Talep ettiğimizi aldık"

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'ye ülkedeki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün imzalanmasını değerlendirdi.

Atalay'ın açıklamaları şöyle:

"Son 30 senede biz hiç mayıs ayının başında sözleşme imzalamadık. Hak-İş'le beraber hareket ediyoruz. Ocak ayında görüşmelere başladık. Seçimden evvel bitirmemiz gerekiyordu. Raflardaki fiyat artışı nedeniyle işçiler bir an evvel bitsin istiyordu. Bugün güzel bir tablo oldu. Düşük ücrete 15 bin lira istedik, hiç sendikalar talep ettiğinin tamamını aldığımız olmamıştı. Talep ettiğimizi aldık. Üst ücret için de yüzde 45 + yüzde 15 refah payı talep ettik, onun 45'ini aldık. 11 bin lira brüt alan arkadaşımız 21 bin 750 lira brüt alacak, yani yüzde 107 zam var. Talep ettiğimizin tamamını aldık. Yüzde 45 aldık, sosyal haklara baktığınız zaman ortalama 2-2.5 puan iyileştirme var. Güzel bir sözleşme oldu. Bizim de içimize sindi. Birkaç güne bitirirsek bu ayki maaşlara yansıyanlar olacak."