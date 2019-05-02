Lazer Silahı, Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya monte edilerek kullanılabiliyor



BİLGEM Fizik Mühendisi Doç. Dr. Aydın Yeniay;



- "Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor"



- " Lazer Savunma Sistemleri'ndeki bileşenleri teleskobuna kadar, optiklerine kadar hepsini BİLGEM ve diğer kurumlarımızla yapıp savunma sanayimize katkıda bulunuyoruz"



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