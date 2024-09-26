Türk Nippon'dan acentelere Belgrad gezisi ödülü

Acentelerinin motivasyonunu en üst noktada tutmaya gayret gösteren Türk Nippon Sigorta 2024 yılının ilk gezisini Belgrad’a gerçekleştirdi. Acenteleri için motivasyon kampanyalarına devam edecek olan Şirket 2024 yılında da yeni kampanyalar ve buna bağlı geziler yapmaya devam edecek.

Acentelerini en önemli iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. 2023 yılı sonunda yaptığımız üretim kampanyamız neticesinde kazanan acentelerimize Belgrad, Karadağ ve Dubai lokasyonları için taahhüt etmiştik. Bu gezilerin ilk durağı olan Belgrad gezisini 31 Temmuz- 2 Ağustos tarihinde gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen 3 günde birçok yeni yer görme imkânımız oldu. Seyahatlerimizin bize kattığı en önemli kazanç ise acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalamamızdı. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor. Acentelerimizi her daim ön planda tutuyor ve özel kampanyalar yapıyoruz. İlerleyen yıllarda da bu stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.